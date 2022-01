Home

25 Gennaio 2022

Salute e Benessere – La cellulite, come si forma e perchè

Cos’è la cellulite?

Vediamo con l’articolo di oggi di fare chiarezza su questa questione tanto dibattuta quanto interessante.

Parliamo oggi di…cellulite!

In questi anni di lavoro ne ho viste, ne ho sentite di cotte e di crude. Ho deciso quindi di approfondire questo concetto e di vedere cosa ci dice la scienza in merito alla cellulite.

Parlo di scienza poiché il mio percorso universitario mi ha insegnato a ragionare in questi termini.

O parliamo di scienza oppure ragioniamo per opinioni.

E le opinioni (anche quelle degli esperti) secondo la piramide scientifica hanno un valore tendente a zero.

Quindi, come chinesiologo, come dottore in Scienze delle attività motorie e sportive, come esperto e specializzato di allenamento dei glutei oggi ti parlo della cellulite

Lascia che ti spieghi…

Definizione

La cellulite, detta anche PEFS (panniculopatia edemato fibro sclerotica) o lipodistrofia è un processo degenerativo del pannicolo adiposo sottocutaneo.

Interessa l’80/90% delle donne nella fascia d’età post puberale, e per questo può essere considerata come facente parte dei caratteri sessuali secondari femminili.

Chiariamo fin da subito che la cellulite può essere migliorata (anche di molto) ma non può essere eliminata definitivamente e completamente perché dipende da molti fattori genetici non modificabili, come la disposizione delle cellule grasse nello strato sottocutaneo.

Questo strato funge da termoisolante, ammortizza gli urti e fa da riserva energetica.

Da qui si evince che l’elemento più presente nello strato sottocutaneo è la cellula grassa (adipocita)

Perché e come si forma la cellulite

L’aspetto a “materasso” è dato dall’espansione delle cellule adipose all’interno di alcuni setti che sono disposti in verticale e che hanno la funzione di contenere appunto, le cellule grasse.

L’aumentare del volume delle cellule grasse (dieta ipercalorica, scarsa attività fisica, sedentarietà) portano ad una deformazione di questi setti che vanno a formare la ben nota buccia d’arancia.

La comparsa della cellulite è tuttavia multifattoriale, quello che ho appena descritto è semplicemente il sintomo. Le cause sono molteplici ma qui di seguito ne vediamo alcune:

Alterazione del microcircolo

Alterazione degli adipociti

Ipossia dei tessuti (riduzione del PH locale)

Edema ed insufficienza linfatica

Aumento e cattiva gestione del peso che porta a ipertrofia degli adipociti.

Vincenzo Sudi, Dottore in scienze delle attività motorie e sportive, divulgatore e Personal Trainer

