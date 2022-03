Salute e Benessere – Le nuove lenti a contatto giornaliere Lomb ULTRA® ONE DAY in silicone hydrogel

Home

30 Marzo 2022

Bausch+Lomb Italia annuncia il lancio delle lenti a contatto giornaliere

Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in silicone hydrogel



Bausch + Lomb, azienda leader a livello globale nel settore della salute degli occhi e facente parte del gruppo Bausch Health Companies Inc., annuncia; l’immissione sul mercato delle lenti a contatto giornaliere Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in silicone hydrogel.

Grazie a tecnologie innovative, in grado di aumentarne l’idratazione e il comfort, e a un design completo, le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY offrono ai portatori elevate prestazioni e un’esperienza visiva totalmente nuova (1).

Le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY sono progettate per rispondere alle esigenze ancora insoddisfatte dei portatori di lenti. I risultati di un sondaggio condotto su 318 portatori di lenti giornaliere in silicone hydrogel, relativamente ai disturbi riportati dagli stessi soggetti, hanno indicato l’esigenza di ridurre i compromessi che i portatori sono disposti ad accettare durante l’utilizzo delle lenti. (2)

Tra i portatori di lenti a contatto giornaliere in silicone hydrogel:

l’82% è interessato a lenti a contatto che possano aiutare a prevenire o ridurre la secchezza(2)

il ~70% deve accontentarsi di un minore comfort se intende indossare le lenti a contatto per tutto il giorno(2)

il 74% attribuisce i suoi problemi oculari al proprio stile di vita, non alle lenti2

Le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY sono prodotte con un materiale di nuova generazione (kalifilcon A); perfezionando ulteriormente la tecnologia già applicata nelle lenti a contatto mensili Bausch + Lomb ULTRA®, la Tecnologia Advanced MoistureSeal® fornisce una superficie altamente umettabile e un’elevata trasmissibilità per un utilizzo delle lenti prolungato e senza problemi(3).

Questo ambiente ad alto contenuto d’acqua, unito all’ innovativa tecnologia ComfortFeel, permette ai portatori di lenti di usufruire di un’esperienza che va oltre il comfort3. La Tecnologia ComfortFeel offre un comfort unico, mantenendo inalterati gli ingredienti utili alla salute oculare, come agenti idratanti/umettanti, osmoprotettori ed elettroliti, che contribuiscono a proteggere, arricchire e stabilizzare il film lacrimale(4).

Queste due tecnologie operano in sinergia per fornire un elevato comfort per un utilizzo fino a 16 ore3—mantenendo un ambiente oculare stabile e in equilibrio(4).

Assieme a un design completo delle lenti che prevede elevata trasmissibilità di ossigeno, basso modulo, facile manipolazione, protezione UV* e tecnologia High Definition Optics1 le lenti Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY soddisfano le richieste del portatore di lenti di oggi. (2)

“Le lenti Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY contribuiscono a elevare gli innovativi standard tecnologici nel mondo delle lenti a contatto”, afferma Thomas J. Appio, Presidente di Bausch + Lomb/International. “Questa innovativa lente a contatto giornaliera in silicone hydrogel è un’aggiunta gradita alla nostra già nutrita gamma di lenti a contatto, e consente ai nostri ottici di portare i loro clienti e la propria professione ad un livello superiore – per vivere un’esperienza ULTRA.”

Le lenti a contatto giornaliere Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in silicone hydrogel saranno disponibili su tutto il territorio nazionale da Aprile 2022.

Parliamo di Bausch + Lomb

Bausch + Lomb, azienda leader a livello globale nel settore della salute degli occhi e facente parte del gruppo Bausch Health Companies Inc., si pone l’unico obiettivo di contribuire a migliorare la visione delle persone. I suoi “core business” includono prodotti da banco, integratori alimentari, prodotti per la salute degli occhi, prodotti farmaceutici oftalmici, lenti a contatto, prodotti per la manutenzione delle lenti, dispositivi e strumenti chirurgici oftalmici. Bausch + Lomb sviluppa, produce e commercializza uno dei portafogli prodotti più completi in questo settore, disponibile in più di 100 Paesi.

