Salute e benessere: Libertà Livorno organizza “lo zucchero”, docufilm e incontro col nutrizionista

11 Gennaio 2025

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla proiezione del docufilm: Zucchero! – That Sugar (con approfondimento del nutrizionista Gabriele Buracchi), organizzata da Libertà Livorno presso il suo Centro in Borgo Cappuccini 25, il 12 gennaio 2025, alle ore 17,00

Dopo “La Vera Storia della Marijuana” di Mazzucco, proseguiamo il nostro percorso sulle droghe con una sostanza che è presente in tutte le case e in moltissimi alimenti: LO ZUCCHERO .

È a tutti gli effetti una droga ? Quali sono le sue controindicazioni Da quando e perché è diventato un problema? Perché viene aggiunto in quasi tutti i prodotti, specie in alcuni Paesi (Australia e USA)? Quali sono gli interessi in gioco che ne impediscono la regolamentazione?

Affronteremo il tema con la visione del docufilm (divertente ma informativo) “Zucchero! – That Sugar Film” e lo approfondiremo insieme al nutrizionista Gabriele Buracchi autore tra l’altro dei libri “Lo Zucchero: il Dolce Veleno” e “VELENO: Come i cibi che ci propongono danneggiano il cervello e il resto del corpo”

Ingresso a offerta libera e consapevole.

Per maggiori informazioni: https://www.libertalivorno.it/ evento/film-zucchero-col- nutrizionista-buracchi/