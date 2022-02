Home

Salute e Benessere – Perché si forma la cellulite? 3 elementi chiave

2 Febbraio 2022

Salute e Benessere – Perché si forma la cellulite? 3 elementi chiave

Salute e benessere – 2 febbraio 2022

Approfondiamo ancora di più con oggi, il concetto della lipodistrofia ginoide o panniculopatia edemato fibro sclerotica

Comunemente chiamata con il nome di cellulite

Devi sapere che ci sono degli elementi che sono modificabili e altri che invece che non sono modificabili…in ogni caso:

É possibile eliminare definitivamente e completamente la cellulite?

Scopriamolo

Nel corso di ormai diversi anni di lavoro con donne e ragazze di tutte le età, e con i più svariati problemi posturali, situazioni uniche e disparate, ho compreso che non esiste una risposta unica e semplice ad un quesito complesso. Mai.

Soprattutto quando si parla di un elemento dibattuto come la cellulite

Come Dottore in Scienze delle attività motorie e sportive, devo però approcciarmi all’allenamento seguendo ciò che ci dice la Scienza.

La scienza definisce la cellulite come:

Processo degenerativo a carico del pannicolo adiposo sottocutaneo, la sua origine è multifattoriale ed interessa l’80/90% delle donne nella fascia d’età post puberale, e per questo è considerata come facente parte dei caratteri sessuali secondari femminili

3 elementi chiave che portano alla formazione di cellulite

Fattori ambientali:

Non ci sono dubbi sul fatto che lo stile di vita sia un importante acceleratore della cellulite.

Un’alimentazione ricca di eccessi come grassi, conservanti, sale, fumo, alcool e la sedentarietà sono associati a disturbi metabolici come iperinsulinemia, che a loro volta conducono alla cellulite.

“iper…che?”

Quando parliamo di iperinsulinemia stiamo facendo riferimento ad una condizione in cui c’è una produzione di insulina sopra alla norma, questo avviene in condizioni patologiche in conseguenza a lunghi periodi in cui si consumano più calorie di quelle di cui abbiamo bisogno, in particolare con eccesso di zuccheri semplici.

L’iperinsulinemia, per intenderci, precede il diabete tipo 2

Fattori ormonali:

Gli ormoni giocano un ruolo chiave praticamente sempre, non di meno nella cellulite.

Lo sapevi che il tessuto adiposo è un vero e proprio organo endocrino?

A differenza di quanto si creda, il tessuto adiposo è un vero e proprio organo endocrino, produce cioè ormoni!

Genetica e altri fattori

Il fattore genetico è la base sulla quale si instaurano altri fattori secondari.

Infatti, una donna con biotipo ginoide avrà una maggior predisposizione a sviluppare cellulite rispetto ad un biotipo androide.

Ci sono però altri fattori come la postura.

Per esempio l’iperlordosi può peggiorare lo stato della cellulite.

L’uso di indumenti e calzature non idonee peggiorano il microcircolo e di conseguenza lo stato della cellulite.

L’ipossia, ovvero la carenza di ossigeno che si verifica nei tessuti colpiti da cellulite è un’altro fattore chiave. Questa condizione si verifica perché l’aumento dell’adipe comprime i vasi linfatici e i capillari riducendo l’apporto di sangue nel distretto in questione.

Vincenzo Sudi, Dottore in scienze delle attività motorie e sportive, divulgatore e Personal Trainer

