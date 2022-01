Home

Salute e benessere – Sudare fa dimagrire?

17 Gennaio 2022

17 gennaio 2022 – Salute e benessere – Sudare fa dimagrire?

Nell’articolo di oggi vediamo se dimagrire può avere un’influenza sul dimagrimento.

Prima di tutto:

Chi sono io per parlare di questi argomenti?

Mi chiamo Vincenzo e sono un Chinesiologo, ovvero un dottore in Scienze delle attività motorie e sportive.

Ho studiato presso l’università di Pisa, lavoro da diversi anni, tutti i giorni principalmente con donne, di tutte le età.

Diamo adesso una definizione semplice e chiara del sudore

Il sudore è un liquido costituito principalmente da acqua e da elettroliti (sodio, potassio, ammoniaca…), secreto da particolari ghiandole di cui disponiamo dette, appunto, sudoripare

Queste ghiandole sono localizzate nella pelle, in particolare nel derma, e sono circa 3-4 milioni.

Se sudare facesse dimagrire dovremmo trovare tracce di grassi nel momento in cui facessimo un’analisi biochimica del sudore.

Fatto sta che tracce non ce ne sono.

Qual’è la funzione del sudore?

Il sudore svolge un’importante funzione di termoregolazione, ovvero permette di regolare la temperatura corporea facendo si che rimanga entro un determinato range.

Ad esempio, durante un allenamento moderato della durata di un’ora un soggetto perde circa 0,5/1L di sudore, valori che aumentano se l’ambiente è caldo e umido.

Se sudi significa che…

Stai facendo uno sforzo fisico ed è questo lavoro muscolare che induce una spesa energetica che fa bruciare calorie, NON il meccanismo del sudore, che come abbiamo visto ha la funzione di permettere la regolazione della temperatura corporea per mezzo della dissipazione di calore

“La fascia per sudare ha fatto dimagrire una mia amica”

A questo punto, dovrebbe esser chiaro come fasce, outfit multistrato, rivestimenti, corse sull’asfalto a mezzogiorno ad agosto per sudare non facciano dimagrire.

Sono però un ottimo modo per indurre auto-disidratazione, a tuo rischio e pericolo

Si Vincenzo, ma la mia amica che lo usa dice di vedere più in risalto gli addominali dopo aver usato la fascia per sudare…

Può essere, ha sudato e ha perso acqua, purtroppo per lei il fenomeno è solo temporaneo ed è dovuto alla perdita di acqua e non di grasso corporeo.

Quindi la fascia per sudare fa dimagrire quando mangi bene (in ipocalorica) e ti alleni, magari tenendole nel borsone senza indossarle, o meglio ancora senza comprarle 🙂

Per concludere

Tutti i fattori come l’alta temperatura, l’umidità e l’esercizio fisico provocano un aumento della temperatura corporea e di conseguenza inducono meccanismi di dispersione del calore pere garantire l’equilibrio termico.

Tra i quali, uno dei più importanti è appunto costituito dalla sudorazione.

Sudare è fisiologico, NON fa dimagrire ma ti permette di stare il più possibile in una condizione di equilibrio positivo.

Vincenzo Sudi, Dottore in scienze delle attività motorie e sportive, divulgatore e Personal Trainer

