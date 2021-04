Salute e Benessere- Torna in forma quest’estate, i pettorali

Home

29 Aprile 2021

Piccoli ma preziosi consigli per riattivare il proprio corpo e tornarein forma

Salute e Benessere

In collaborazione con la palestra New Eos di Stagno, vi guideremo attraverso questa nuova rubrica; piccoli consigli di allenamento e pillole informative per scoprire come funziona il nostro corpo e definire i nostri obiettivi di peso forma.

Oggi vi consigliamo un esercizio semplice che potete fare comodamente

ovunque voi vogliate.

Vediamo oggi come svolgere correttamente i piegamenti a terra (o flessioni) e come modificare l’esercizio a seconda del proprio grado di allenamento. In questo modo, non vi farete male, e potrete eseguire l’esercizio qualunque sia la vostra condizione di partenza; sia che siate esperti, sia che abbiate messo un po’ di ruggine negli ultimi anni! 😉

L’esercizio a corpo libero delle flessioni permette di allenarsi con un notevole numero di varianti.

Kilocalorie bruciate mediamente: 7 al minuto

Il primo beneficio del fare costantemente flessioni (almeno 3 volte a settimana) è che si allena efficacemente la parte superiore del corpo,

facendo lavorare i pettorali, i tricipiti e i muscoli della spalle.

In questo modo non solo si tonificano i muscoli, ma si sviluppa una buona

muscolatura in grado di prevenire il rischio di lesioni, anche comuni, alle articolazioni e ai legamenti.

Non solo. Durante l’esecuzione dell’esercizio, viene coinvolto il muscolo retto dell’addome, il che aiuta a stabilizzare la colonna vertebrale, rafforzando e tonificando il torso.

Trattandosi di attività fisica allo stato puro, fare flessioni permette di bruciare grassi, perdere peso e modellare il proprio fisico.

Allenarsi in questo modo contribuisce anche a migliorare la circolazione

del sangue, a ricaricarsi di energia e a sentirsi in perfetta forma.

Ma c’è di più e a sostenerlo è la scienza.

Secondo uno studio condotto all’Università di Sydney e pubblicato sull’American Journal of Epidemiology, fare flessioni, o più in generale

esercizi di rafforzamento muscolare, aumenterebbe anche l’aspettativa di

vita.

Quindi oltre ad apparire più belli e più in forma, ci guadagniamo anche in salute! Che bello lo sport.. Ci vediamo al prossimo video! A

Presto.

