Home

Attualità

Salute, Fossi (Pd): ritardi su erogazione risorse alle Regioni, governo mantenga impegni

Attualità

30 Marzo 2023

Salute, Fossi (Pd): ritardi su erogazione risorse alle Regioni, governo mantenga impegni

Roma, 30 marzo 2023 – Salute, Fossi (Pd): ritardi su erogazione risorse alle Regioni, governo mantenga impegni

“I ritardi del Ministero dell’Interno sulla verifica delle domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro dei cittadini stranieri stanno impedendo la ripartizione delle conseguenti risorse aggiuntive al Servizio Sanitario nazionale. Si tratta di stanziamenti varati nel 2020, non ancora assegnati, e che vanno quindi a ricadere sui bilanci delle Regioni, già in seria difficoltà per quanto riguarda la sanità territoriale. Il governo, rispondendo oggi ad una mia interrogazione, si è impegnato a risolvere la situazione: prendo atto di questo impegno e continuerò a vigilare affinché il problema sia risolto prima possibile”: è quanto dichiara Emiliano Fossi, deputato e segretario regionale del Partito Democratico della Toscana, sull’atto di sindacato ispettivo discusso mercoledì 29 marzo, a Montecitorio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin