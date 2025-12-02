Home

2 Dicembre 2025

Livorno 2 dicembre 2025 Salute Mentale, a Livorno festeggiati i 30 anni della comunità terapeutica di Villa Graziani-Starnini

La Comunità Terapeutica Villa Graziani-Starnini ha festeggiato oggi i suoi primi trent’anni di attività, confermandosi un punto di riferimento fondamentale per la salute mentale nel territorio livornese.

Dal 1995 la struttura residenziale psichiatrica dell’UFSMA di Livorno ha accolto e accompagnato numerose persone nei loro percorsi di cura e riabilitazione, offrendo progetti terapeutico-riabilitativi condivisi e interventi personalizzati, sostenuti da un’équipe multidisciplinare composta da medico psichiatra, psicologo, educatore professionale, infermiere e assistente sociale. La struttura può ospitare fino a dieci persone, garantendo un ambiente protetto e al tempo stesso aperto alla relazione, all’ascolto e alla costruzione di nuove possibilità.

In tre decenni di attività, Villa Graziani-Starnini non è stata solo un luogo di cura, ma un contesto di vita in cui pazienti, operatori e familiari hanno potuto condividere percorsi di promozione della salute, reinserimento sociale e crescita personale. Gli ospiti della Comunità hanno preso parte a iniziative culturali, progetti con le realtà del territorio e esperienze di inserimento lavorativo, dimostrando come la riabilitazione psichiatrica possa diventare un processo collettivo capace di restituire dignità, autonomia e opportunità di partecipazione attiva. Contrastare lo stigma e promuovere l’inclusione è stato, sin dall’inizio, uno degli obiettivi cardine che hanno guidato il lavoro della struttura.

Oggi, nel celebrare questo importante traguardo, Villa Graziani-Starnini rinnova la propria missione: continuare a essere un luogo in cui la cura incontra la quotidianità, dove la fragilità diventa occasione di crescita e dove le persone possono trovare sostegno, ascolto e un nuovo equilibrio di vita. I trent’anni rappresentano non solo una ricorrenza, ma un momento per riflettere sul ruolo essenziale che le Strutture Residenziali Psichiatriche rivestono nel sistema dei servizi territoriali, sulle sfide ancora aperte per pazienti, famiglie e operatori e sull’impegno costante necessario per tutelare la salute mentale come bene comune.

La storia di Villa Graziani-Starnini è una storia di professionalità, dedizione e relazioni che continuerà a evolversi insieme alla comunità che la circonda, con lo stesso spirito di accoglienza e la stessa volontà di costruire percorsi di cura sempre più vicini alle persone.

