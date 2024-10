Home

11 Ottobre 2024

LIVORNO, 11 ottobre 2024 – Salute Mentale, il convegno di Avofasam sull’importanza di “fare rete”

Si è tenuto nei giorni scorsi a Livorno l’incontro dal titolo “In Rete per la Salute Mentale” promosso dall’Associazione Familiari e Volontari della Salute Mentale (Avofasam) con la partecipazione dell’Azienda USL Toscana nord ovest e il Comune di Livorno.

“Oggi più che mai – ha ricordato Cinzia Porrà, direttrice della Zona Distretto Livornese – è di fondamentale importanza garantire un lavoro in rete con altri enti pubblici e Terzo Settore soprattutto in un settore delicato come quello della Salute Mentale. Oggi stiamo attraversando un momento particolare dovuto ai tanti cambiamenti avvenuti nella comunità che hanno portato da una parte alla diffusione di malessere psicologico in tutte le fasce di e dall’altra all’aumento della marginalità.

Il nostro servizio di Salute Mentale vanta una varietà di risposte differenziate rispetto ai bisogni con una offerta che spazia dalla ospedalizzazione ai due centri di salute mentale, cinque servizi di semiresidenzialità di cui uno dedicato all’autismo, quattro strutture residenziali a gestione aziendale e numerosi appartamenti supportati a vari livelli di assistenza. Nostra precisa intenzione è non solo mantenere tutto quanto è offerto adesso, ma riuscire a sviluppare nuovi progetti”.

A completare la presentazione della rete dei servizi offerti dalla Salute Mentale della Zona Livornese è intervenuta Paola Guglielmi, direttrice della Psichiatria livornese e responsabile Ufsma Zona Livorno.

“Colgo inoltre l’occasione – ha aggiunto Guglielmi – per presentare il nuovo progetto di prevenzione e intercettazione del malessere psichico denominato “Alta marea – Non si vince da soli ma ci si allea” che riprende il testo di un brano del cantante Coez. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione della Salute mentale con la Zona Distretto, il Comune e il Polo Scolastico ISS Vespucci Colombo e Liceo Cecioni e partirà nel prossimo mese di ottobre”.

Ha portato un contributo anche Giovanni Callori Presidente Rete Regionale Utenti mettendo in evidenza le criticità emergenti soprattutto nelle fasce di età giovanili e della terza età e ha richiesto un impegno del DSM a dare delle risposte e aumentare il lavoro con le associazioni della Consulta.

Ospite di rilievo dell’incontro è stato poi Roberto Mezzina, ex Direttore del DSM di Trieste attualmente Chair dell’International Mental Healt Collaborating Network e Vicepresidente della World Federation for Mental Healt per la Regione Europea, che ha ricordato l’importanza della Legge 180 e dei successivi progressi in Italia per la difesa dei Diritti Umani come la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Sono poi seguiti interventi del referente dell’Associazione Nesi Corea, Stefano Romboli che ha raccontato le numerose attività che si svolgono negli spazi dell’Associazione e dei valori etici e sociali che sono principi fondanti della stessa associazione dove sono presenti figure diverse da operatori sociali a volontari. La Don Nesi collabora attivamente con i Centri Diurni della Salute Mentale e con le attività organizzate dall’Associazione Avofasam.

I rappresentanti dell’Associazione Utenti Mediterraneo di Livorno hanno parlato dell’importanza di avere dei punti di riferimento per uscire dall’isolamento legato ai sintomi della malattia, alle difficoltà di gestire la propria vita e alle conseguenze in ambito familiare e sociale.

Per il Comune di Livorno è intervenuto Andrea Raspanti, assessore alla coesione sociale e integrazione sociosanitario.

