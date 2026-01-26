Home

Salute Mentale, l'USL ricerca immobili in affitto da destinare ai servizi livornesi

26 Gennaio 2026

Salute Mentale, l'USL ricerca immobili in affitto da destinare ai servizi livornesi

Livorno 26 gennaio 2026 Salute Mentale, l'USL ricerca immobili in affitto da destinare ai servizi livornesi

È stato pubblicato un nuovo avviso pubblico con scadenza 10 febbraio 2026 per la presentazione delle offerte per l’affitto di immobili sul territorio del Comune di Livorno da adibire a Struttura Residenziale Psichiatrica, Centro Salute Mentale e Centro Diurno.

Gli immobili devono possedere i requisiti indicati nel bando ed essere già costruiti al momento della partecipazione alla ricerca di mercato o, se non costruiti, con progetto di fattibilità tecnico economica approvato indicante la tempistica per la realizzazione che non potrà eccedere i 24 (ventiquattro) mesi dal progetto esecutivo.

Richieste di informazioni o chiarimenti possono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo direzione. uslnordovest@postacert. toscana.it indirizzandole specificamente al Responsabile del procedimento, fino ai 7 giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle proposte. Le richieste di chiarimenti dovranno indicare il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il nominativo del soggetto richiedente.

La proposta dovrà pervenire, entro il termine delle ore 12 del giorno 10 febbraio 2026, in busta chiusa alla Azienda USL Toscana nord ovest a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. con Raccomandata con Avviso di Ricevimento, tramite corriere o mediante consegna diretta a mano al seguente indirizzo: Azienda Usl Toscana Nord Ovest – UOC Patrimonio Gestione Beni Immobili Viale Alfieri 36 – 57124 Livorno. In caso di consegna diretta sarà possibile consegnare il plico a mano, presso il medesimo indirizzo sopra riportato, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo. In quest’ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.

Il bando è consultabile nella sezione del sito aziendale “Manifestazione di Interessi”: https://www.uslnordovest. toscana.it/avvisi-bandi- concorsi/337-manifestazioni- di-interesse/16217-avviso- pubblico-pubblico- acquisizione-manifestazione- di-interesse-ricerca-di- mercato-per-l-acquisizione-in- locazione-di-immobili-nel- comune-di-livorno-da-adibire- a-struttura-residenziale- psichiatrica-centro-salute- mentale-e-centro-diurno

