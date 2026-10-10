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Cronaca

Salute mentale, vele in mare e flash mob a Livorno: una giornata per abbattere i pregiudizi

Cronaca

10 Ottobre 2026

Salute mentale, vele in mare e flash mob a Livorno: una giornata per abbattere i pregiudizi

Livorno 10 ottobre 2026

Una veleggiata con le barche della Lega Navale, un pranzo conviviale e un flash mob aperto alla cittadinanza. Livorno celebra oggi la Giornata Mondiale della Salute Mentale con una serie di iniziative che mettono al centro il benessere psicologico, la condivisione e la lotta ai pregiudizi legati alla salute mentale.

Il programma, organizzato dall’Associazione Mediterraneo con il supporto e la collaborazione istituzionale della Lega Navale, sezione di Livorno, e dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, si sviluppa nel corso della giornata con appuntamenti che uniscono attività in mare e momenti di aggregazione.

Il primo ritrovo è fissato alle 9 al centro commerciale Porta a Mare, da dove i partecipanti prendono parte alla navigazione a vela. La giornata prosegue con un pranzo conviviale nella sede dell’Associazione Mediterraneo, in via San Simone ad Ardenza, per concludersi alle 17 allo Chalet della Rotonda, dove è in programma un flash mob condotto da Giulia Meoni, insegnante di danza aerea.

La partecipazione a tutte le iniziative è libera.

Salute mentale, il valore della condivisione

Le attività proposte vogliono richiamare l’attenzione sull’importanza delle relazioni, dello stare insieme e della partecipazione alla vita della comunità come elementi che possono contribuire al benessere psicologico.

«Le attività nascono dalla profonda convinzione che il confronto e l’aggregazione siano i primi tasselli per fare ordine nei pensieri complessi», spiega Paola Guglielmi, direttrice della Struttura operativa complessa di Psichiatria e dell’Unità funzionale Salute mentale adulti-SPDC della Zona di Livorno.

Attraverso lo sport e la condivisione degli spazi pubblici, sottolinea Guglielmi, «la fragilità individuale si trasforma in forza collettiva», offrendo l’opportunità di riscoprire il desiderio di libertà, armonia e bellezza.

La navigazione a vela e il flash mob rappresentano, in questo senso, due modalità diverse ma complementari per promuovere l’incontro e la partecipazione. La prima richiama la capacità di confrontarsi con le situazioni e riconoscere i propri limiti; il secondo porta il messaggio della salute mentale in uno spazio pubblico, coinvolgendo la cittadinanza.

«Le attività di questa importante giornata racchiudono il senso più autentico del percorso di cura: l’incontro tra persone che trovano nello spazio condiviso del gruppo la chiave per fare ordine e dare nuovi significati alla propria esperienza interiore», afferma la direttrice.

L’obiettivo è quindi valorizzare la dimensione collettiva come risorsa, promuovendo una maggiore consapevolezza e contribuendo a superare lo stigma che ancora accompagna il disagio psicologico.

La giornata livornese si conclude allo Chalet della Rotonda con il flash mob delle 17, un momento aperto alla città per ricordare che parlare di salute mentale significa anche costruire relazioni, favorire l’inclusione e riconoscere il valore di ogni persona.