Collesalvetti

26 Febbraio 2024

Martedì 27 febbraio alle ore 15.00 si riunisce la Sesta Commissione Consiliare

La Commissione si svolgerà presso Sala Convegni dell’Interporto A. Vespucci

Livorno, 26 febbraio 2024 – Salute pubblica, Livorno, Pisa e Collesalvetti riuniti per la qualità della vita intorno alla raffineria Eni

La Sesta Commissione Consiliare (Vivibilità urbana) è stata convocata dal presidente Piero Tomei, congiuntamente alle corrispettive commissioni consiliari dei comuni di Collesalvetti e di Pisa, per martedì 27 febbraio 2024 alle ore 15.00, presso la Sala Convegni dell’Interporto A. Vespucci ubicata al piano terra dell’Edificio Colombo in Strada Prima n. 5 a Guasticce – Collesalvetti, per discutere il seguente ordine del giorno:

Stato dell’arte e azioni da intraprendere per superare le criticità e tutelare l’ambiente, la qualità della vita e la salute delle persone che abitano in aree prossime al polo chimico imperniato sulla raffineria Eni di Stagno e al porto di Livorno, così come previsto dalla D.C.C. n. 6 dell’11/1/2023

Sesta Commissione Consiliare “Vivibilità urbana”

Presidente: Piero Tomei (Partito Democratico); Vice Presidente: Angelo Di Cristo (Partito Democratico)

Altri componenti: Francesca Cecchi, Valerio Ferretti, Francesca Pritoni (Partito Democratico); Daniele Tornar, Costanza Vaccaro (Gruppo Misto); Luca Vecce (Movimento 5 Stelle); Alessandro Perini (Fratelli d’Italia)

