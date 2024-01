Home

Saluto al dottor Pennaiti, Il PD Cecina: “Un sostituto il prima possibile per evitare emergenze in estate”

31 Gennaio 2024

Da oggi il dottor Paolo Pennati lascerà la direzione del pronto soccorso dell’ospedale di Cecina per trasferirsi in un’altra azienda sanitaria. Il Partito Democratico di Cecina intende ringraziare il dottor Pennati per il lavoro svolto presso il nostro ospedale in questi anni impegnativi, caratterizzati da una pandemia che ha messo a dura prova tutti i servizi sanitari, e i pronto soccorso in particolare.

Il pronto soccorso nel tempo è diventato servizio centrale nell’organizzazione ospedaliera e punto di riferimento di un territorio. Come tale spesso risente delle criticità presenti negli altri servizi, a partire dalle lunghe liste di attesa. Quello dell’ospedale di Cecina soffre di difficoltà legate al reperimento di medici specialisti in medicina di urgenza, che si manifesta con tutta la sua criticità sopratutto durante il periodo estivo, quando le presenze turistica sulla costa superano quota 6 milioni.

“Come Unione comunale di Cecina del Partito Democratico – spiega la segretaria Elena Benedetti – ci auguriamo che l’Usl Toscana Nord-Ovest, dopo la nomina già in corso di un sostituto temporaneo, provveda a bandire velocemente il concorso definitivo per individuare il successore del dottor Pennati. Ma occorre anche che fin da ora si organizzi con il personale per il periodo estivo, così da evitare di rincorrere le emergenze e di subire le giuste proteste dei cittadini che rischiano di trovarsi ad affrontare file interminabili. Deve inoltre essere affrontata urgentemente la riorganizzazione degli spazi di attesa, attualmente non sufficienti e inadeguati al volume di attività. Una riorganizzazione già prevista nel progetto dell’ospedale unico delle Valli Etrusche del 2019 e mai realizzato”.

