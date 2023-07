Home

27 Luglio 2023

Livorno 27 luglio 2023 – “Salvaguardare la funzione sociale delle piscine comunali”, Vaccaro presenta un emendamento

Le piscine sono strutture cittadine, impianti di proprietà comunale, rivestono una funzione sociale e la destinazione prevalente è pubblica, ovvero rivolta alle esigenze della città.

I cittadini infatti, le utilizzano per incrementare il proprio benessere e per curare quelle patologie che dal nuoto traggono grandi benefici.

Nell’ambito della gestione delle piscine che il Comune si appresta a realizzare con la FIN (Federazione Italiana Nuoto);

non dovrà pertanto prevalere la vocazione agonistica a discapito di quella sociale e non dovrà verificarsi alcuna riduzione delle opportunità che sono attualmente offerte alla città.

Il carattere pubblico e la funzione sociale dovranno essere non solo salvaguardati ma addirittura, se possibile, incrementati.

Per questo, presenteremo in consiglio comunale un emendamento per chiedere che sia propedeutica all’accordo, una ricognizione che verifichi ad oggi; le ore, le corsie, le tariffe e gli spazi rivolti alla città tutta, al fine di mantenere queste opportunità intatte e non lasciare all’organismo paritetico che programmerà l’utilizzo degli impianti, la possibilità di intaccarle.

Chiediamo pertanto di inserire nell’Accordo la condizione in virtù della quale le attuali possibilità rivolte ai cittadini, siano mantenute inalterate senza aggravi di costi e riduzione di vantaggi.

Il Sindaco ci ha garantito che il nuoto libero rimarrà “intatto”. Bene, vedremo se in consiglio voterà a favore del nostro emendamento e sarà quindi conseguente con gli intenti dichiarati.

Costanza Vaccaro

Consigliere comunale, Gruppo Misto

