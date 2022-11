Home

Attualità

Salvaguardia dei genuini prodotti italiani, l’Onorevole Tenerini firma la petizione di Coldiretti contro il cibo sintetico

Attualità

22 Novembre 2022

Salvaguardia dei genuini prodotti italiani, l’Onorevole Tenerini firma la petizione di Coldiretti contro il cibo sintetico

TENERINI (FI): FIRMATA LA PETIZIONE DI COLDIRETTI CONTRO IL CIBO SINTETICO

Roma 22 novembre 2022

“Ho firmato la petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico” lo afferma la deputata di FI Chiara Tenerini.

“Trovo essenziale lanciare un segnale importante a favore del cibo salutare e sostenibile, contro i surrogati biotecnologici, spesso spacciati per cibi che aiutano l’ambiente” ha aggiunto la deputata, sottolineando inoltre “non sono di principio contraria alle biotecnologie quando intervengono nella creazione di specie più resistenti a fenomeni come la siccità o ad attacchi patogeni, tuttavia ritengo importante attivarsi per la salvaguardia dei genuini prodotti italiani, a tutela di tutta la filiera agroalimentare.

La deputata azzurra continua dichiarando “mi sono personalmente impegnata nell’ aiutare Coldiretti in questa campagna di raccolta firme, ritenendo fondamentale tutelare il valore dei tanti produttori italiani”.

Tenerini conclude “in questa direzione trovano il mio plauso e accolgo con grande entusiasmo le iniziative come GoGofresh, la startup veronese che consegna a domicilio i prodotti agricoli locali e di stagione, un esempio per tutto il territorio nazionale”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin