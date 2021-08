Home

Salvata una cerbiatta ferita, i volontari di Anpana sul posto con il mezzo attrezzato

23 Agosto 2021

23 Agosto 2021

Salvata una cerbiatta ferita, i volontari di Anpana sul posto con il mezzo attrezzato

Livorno 23 agosto 2021

Salvata una cerbiatta ferita, l’animale è stato trovato da una famiglia lungo la via del Limoncino.

La famiglia cha ha chiamato l’associazione Anpana Livorno ODV per salvare la cerbiatta

I volontari di turno dell’associazione animalista guidata dal presidente Franco Fantappiè hanno risposto imediatemente alla chiamata recandosi sul posto con il loro mezzo attrezzato per il soccorso degli animali

La cerbiatta è stata caricata e trasportata al centro Cruma di via delle Sorgenti dov’è stata presa in carico per le cure e per il recupero

Franco Fantappiè: ” ANPANA e la cerbiatta ringraziano tutti quelli che ci hanno aiutato”

