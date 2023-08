Home

Salvataggio a quattro zampe: il vigile del fuoco recupera il gattino caduto nel pozzo (Video)

2 Agosto 2023

Salvataggio a quattro zampe: il vigile del fuoco recupera il gattino caduto nel pozzo (Video)

2 Agosto 2023

Cecina (Livorno) 2 agosto 2023 – Salvataggio a quattro zampe: il vigile del fuoco recupera il gattino caduto nel pozzo

Un gattino è stato salvato dai vigili del fuoco di Livorno dopo essere caduto in un pozzo profondo 27 metri.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.33 in un residence di Cecina, in via del Paratino, dove il piccolo felino si era avventurato.

Il pozzo era regolarmente coperto da una grata di sicurezza, ma le ridotte dimensioni del gattino gli hanno permesso di scivolare attraverso le maglie e precipitare sul fondo.

Il proprietario dell’animale ha immediatamente chiamato i soccorsi, che sono intervenuti con una squadra specializzata in tecniche speleo alpino fluviali.

Uno dei vigili del fuoco si è calato nel pozzo con una corda e ha raggiunto il gattino, che era ancora vivo ma ferito a una zampa.

Dopo averlo preso in braccio, lo ha riportato in superficie e lo ha affidato alle cure del padrone, che lo ha portato dal veterinario.

