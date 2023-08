Home

14 Agosto 2023

Salvati escursionisti sul monte Capanne, elisoccorso ad alta quota (video)

Isola d’Elba (Livorno) 14 agosto 2023 – Salvati escursionisti sul monte Capanne, elisoccorso ad alta quota

Intervento ad alta quota sull’Isola d’Elba: elicottero dei vigili del fuoco salva escursionisti bloccati sul Monte Capanne

Un tempestivo intervento di soccorso è stato effettuato utilizzando l’elicottero (Drago 53) del reparto volo dei vigili del fuoco di Arezzo per recuperare due escursionisti bloccati sul Monte Capanne; nell’incantevole scenario dell’Isola d’Elba. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco di Livorno, la coppia di escursionisti si è ritrovata in difficoltà lungo la via ferrata del Monte Capanne.

Con precisione e rapidità, i soccorritori sono riusciti ad issare i due escursionisti sull’elicottero utilizzando il verricello. Entrambi i malcapitati si trovavano in buone condizioni di salute nonostante l’insolito imprevisto. Successivamente, sono stati trasportati all’aeroporto di Marina di Campo sull’isola, dove un’ambulanza li attendeva per un trasferimento precauzionale in ospedale.

Fortunatamente, le valutazioni mediche hanno dimostrato che i due escursionisti non necessitavano di cure ospedaliere. La loro avventura culminata sul Monte Capanne si è conclusa senza ulteriori complicazioni. Il Monte Capanne, con la sua altitudine di 1. 019 metri sul livello del mare, è una destinazione ambita per gli amanti dell’escursionismo, offrendo panorami mozzafiato e un’esperienza unica nel cuore dell’Isola d’Elba

