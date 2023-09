Salvato dall’auto parcheggiata in porto per una vacanza: la storia dell’uccellino che ha commosso Livorno

Home

23 Settembre 2023

Livorno 23 settembre 2023

Un uccellino è stato protagonista di una vicenda che ha coinvolto i carabinieri forestali, i vigili del fuoco, l’associazione Anpana e i portuali di Livorno. Il volatile era rimasto intrappolato da tre o quattro giorni all’interno di un’auto (Audi A6) parcheggiata nel piazzale del porto di Livorno. L’auto apparteneva a un turista che si era imbarcato per la Sardegna per fare escursioni in mountain bike. L’uccellino sarebbe entrato in auto durante le operazioni di scarico dei bagli e delle biciclette.

L’allarme è stato lanciato dall’associazione Anpana, che si occupa di protezione degli animali, che ha scritto su Facebook: “chiamati per un uccellino rimasto accidentalmente chiuso in una auto (audi) parcheggiata nel parcheggio del mercatino americano…abbiamo provato a cercare i proprietari con l’aiuto dei ragazzi della SO della PM speriamo ci si riescano… niente da fare non c’è stato verso, non è di Livorno, probabilmente nemmeno è a Livorno… abbiamo aspettato le ultime due navi di oggi ma non è arrivato nessuno”.

Non potendo aprire l’auto senza danneggiarla, l’associazione ha avvisato i carabinieri forestali, che hanno rintracciato telefonicamente il proprietario dell’auto. Questi avrebbe dato il consenso a rompere un vetro della macchina per liberare l’uccellino. Oggi, sabato 23 settembre, i carabinieri forestali si sono recati sul piazzale con i vigili del fuoco e hanno rotto un vetro dell’Audi A6. Il volatile è riuscito ad uscire dal mezzo e prendere il volo verso la libertà.

La storia dell’uccellino salvato dall’auto in partenza per la Sardegna ha commosso gli utenti dei social network, che hanno espresso la loro solidarietà al proprietario dell’auto e la loro gratitudine ai soccorritori

