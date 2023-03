Home

31 Marzo 2023

Livorno 31 marzo 2023 – Salvato giovane capriolo investito in via delle Sorgenti (Foto)

E’ stata una mattinata movimentata per l’associazione animalista Anpana odv Livorno, chiamata all’azione dalla sala operativa della Polizia Municipale per salvare un giovane esemplare maschio di capriolo investito sulla via delle Sorgenti.

Grazie alla prontezza e all’aiuto fattivo dei motociclisti della Polizia Municipale, l’animale è stato soccorso e portato al centro di recupero per ricevere le cure necessarie. Una testimonianza di come la collaborazione tra le forze dell’ordine e le associazioni del territorio possa fare la differenza nella tutela della fauna locale.

