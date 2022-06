Home

Cronaca

Salvatore Orlando è il nuovo centenario livornese

Cronaca

17 Giugno 2022

Salvatore Orlando è il nuovo centenario livornese

Livorno 17 giugno 2022

È Salvatore Orlando il nuovo centenario livornese.

Salvatore è nato il 17 giugno 1922 a Tripi, un piccolo paese in provincia di Messina. Dopo la guerra è entrato nella Polizia di Stato girando un po’ tutta l’Italia. Ha infatti prestato servizio in Piemonte, a Napoli, in Puglia, fino a quando è arrivato a Livorno, che gli è piaciuta a tal punto da decidere di stabilirvisi definitivamente, insieme alla moglie che lo ha raggiunto dalla Sicilia.

Salvatore è sempre stato una persona molto corretta e ligia al dovere. Ha lavorato fino alla pensione al Commissariato del Porto, dopodiché ha potuto realizzare il suo sogno: acquistare un pezzetto di terreno nelle campagne di Fauglia, che ha coltivato finché le forze glielo hanno consentito.

Spegnerà le 100 candeline con il figlio Giuseppe e la nuora Michela.

A Salvatore gli auguri del sindaco Luca Salvetti a nome della città.