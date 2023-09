Home

Salvatore Todaro un eroe troppo a lungo dimenticato, una mozione chiede l’intitolazione di una via a Rosignano

9 Settembre 2023

Rosignano Marittimo (Livorno) 9 settembre 2023 – Salvatore Todaro un eroe troppo a lungo dimenticato, una mozione chiede l’intitolazione di una via a Rosignano

La recentissima presentazione al Festival del Cinema di Venezia del film intitolato Comandante e la connessa vasta eco che tale avvenimento ha suscitato su tutta la stampa e sui più diffusi canali di diffusione mediatica ha riportato alla memoria collettiva la figura di Salvatore Todaro, eroe sicuramente troppo a lungo dimenticato.

Il film trae spunto da un episodio bellico avvenuto in acque atlantiche nell’ottobre del 1940.

Salvatore Todaro, al comando del sommergibile Cappellini dopo aver affondato un piroscafo armato che aveva aperto il fuoco contro il suo battello, decise di recuperare i naufraghi di quella nave e – mettendo a rischio inevitabilmente la sicurezza del suo sommergibile che non poteva più immergersi – di dirigere verso un porto neutrale per assicurare loro la salvezza della vita.

Questo episodio, già noto da oltre ottanta anni, riportato all’attuale drammatica situazione che si riscontra nelle acque del Mediterraneo meridionale ne ha reso di grande attualità la figura.

E’ un bene che ciò sia avvenuto, la qualità del film – secondo le critiche quasi unanimi – rende onore al Comandante, alla sua memoria ed a tutta la marineria italiana, in sintesi rende onore e merito all’Italia intera, la cui civiltà bimillennaria il protagonista invocò a “giustificazione” del proprio gesto.

Per quell’azione Salvatore Todaro venne insignito della medaglia di bronzo al Valor Militare.

Salvatore Todaro entrò all’Accademia navale di Livorno il 18 ottobre 1923, venendo promosso guardiamarina nel 1927 e nel 1933, a Livorno, si sposò con Rina Anichini, dalla quale ebbe due figli: Gian Luigi (1939-1992) e Graziella Marina (1943)

Non si renderebbe vero onore alla memoria del Comandante senza dire anche che continuò a combattere: per azioni relative alla guerra in Atlantico venne insignito di ulteriori tre decorazioni al Valor Militare (due medaglie d’argento ed una di bronzo).

Un’ulteriore medaglia d’argento gli fu conferita per azioni svolte al comando di mezzi d’assalto di superficie nelle acque di Sebastopoli.

Morì in combattimento al largo della Tunisia alla fine del 1942, all’età di 36 anni. Venne insignito con la Medagli d’Oro al Valor Militare alla memoria (Mediterraneo, giugno – dicembre 1942).

Per quanto sopra illustrato Stefano Scarascia (FdI) presenta una mozione che tramite il Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo (considerata l’eroica figura rappresentata dal Comandante Todaro per i servizi resi alla Patria sino all’estremo sacrificio ed anche al fine di valorizzare il gesto di grandissima umanità e cavalleria da lui compiuto nelle acque atlantiche nell’ottobre del 1940) impegna il Sindaco e la Giunta ad intitolare una via o una piazza cittadina a; SALVATORE TODARO, Marinaio d’Italia, Medaglia d’Oro al Valor Militare

