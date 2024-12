Livorno 5 dicembre 2024 Salvetti a Bruxelles, tre giorni di tavoli di lavoro con le istituzioni europee

La città di Livorno è stata protagonista a Bruxelles di una tre giorni di tavoli di lavoro con le istituzioni europee che il Comune ha organizzato con la collaborazione dell’ufficio della Regione Toscana in Belgio e alla struttura dell’europarlamentare ed ex Sindaco di Firenze Dario Nardella.

“Una missione che si è articolata – spiega il sindaco Luca Salvetti – in una serie di incontri e workshop in cui abbiamo affrontato in maniera concreta temi come quelli legati al porto e alle reti logistiche, il sostegno alla Biennale del Mare che faremo a maggio, le politiche giovanili con le opportunità europee e i temi della blu economia e delle migrazioni.

Con il consigliere alle politiche europee Gianfranco Simoncini – illustra ancora il Sindaco – la segreteria particolare nella figura di Pietro Contorno e la dottoressa Katia Le Rose, responsabile ufficio finanziamenti politiche europee, abbiamo esposto alcuni progetti strategici che vedono impegnata l’amministrazione comunale e conosciuto più da vicino le opportunità di bandi europei e programmi di sostegno ai territori”.

I temi della blue economy e in generale dell’economia della città sono stati sviscerati grazie ad incontri mirati con i tecnici di Bruxelles in materia di pesca, nautica, trasporti ed energia,porti e infrastrutture, finanziamenti europei, interventi europei sulle politiche giovanili.