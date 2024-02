Home

Salvetti al dibattito di Pezone: un esempio di correttezza istituzionale, ma senza tradire i valori di appartenenza

5 Febbraio 2024

Livorno, 05 febbraio 2024 – Il Sindaco Salvetti ha partecipato alla manifestazione del candidato sindaco Pezone, evidenziando un gesto di apertura e democrazia in un contesto politico polarizzato.

La sua presenza è stata interpretata come un atto di rispetto e pacificazione, sottolineando l’importanza di una campagna elettorale improntata al dialogo e alla civiltà, ma senza dare adito a endorsement.

Il sindaco nella nota inviata ieri infatti ha ben specificato che:

“Certo vedere il Sindaco uscire da un evento come quello legato alla candidatura di Pezone, con una platea fatta da cittadini comuni, che magari non la pensano come Luca Salvetti, ma che lo ringraziano del lavoro e dell’attenzione alla città può innervosire,

ma se ne devono fare una ragione perché il sottoscritto il ruolo di Sindaco lo interpreta e lo porta avanti così, incontrando e ascoltando tutti, a testa alta“

Salvetti ha ribadito, a scanso di equivoci, che fa ciò “con i propri valori di sinistra ben stampati nella mente e nell’animo, e il proprio lavoro di questi cinque anni da affermare e far comprendere a chi, soprattutto a chi, non l’ha ancora compreso“.

In un clima spesso segnato da tensioni e divisioni, il sindaco ha quindi voluto mostrare un esempio dei valori di convivenza e tolleranza. La sua partecipazione alla manifestazione di un candidato politico opposto rappresenta un segnale forte di coerenza e di volontà di ascolto delle diverse opinioni all’interno della comunità, pur mantenendo le sue posizioni politiche e valoriali.

Questo gesto è stato accolto positivamente da diversi settori della società, che hanno lodato l’atteggiamento del sindaco come esempio di maturità politica e civica.

La presenza del Sindaco Salvetti ha contribuito a distendere le tensioni e a promuovere un clima di confronto costruttivo e rappresenta un importante passo verso la promozione di una cultura politica basata sul dialogo e sulla collaborazione, fondamentale per la costruzione di una società più inclusiva e democratica.

