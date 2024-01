Home

Salvetti alla opposizione: Non siete mai contenti, qualunque cosa si faccia (VIDEO)

16 Gennaio 2024

E su via Grande: "Forse vi dà noia che alla fine questa opera noi la facciamo"

Livorno 16 gennaio 2024 – “Un tempo si diceva (non a noi) che non si fanno le cose; se si fanno le cose però ci dicono che le facciamo troppo tardi; E se non le facciamo troppo tardi, non piacciono per come le abbiamo fatte“.

Così lo sfogo del sindaco Salvetti a margine della discussione sul restauro della pavimentazione di via Grande, che rincara:

“Su questa partita io ho detto chiaramente che di architettura e di colori di pavimentazioni o di recuperi architettonici non me ne sono mai occupato, non giocando in questo un ruolo da protagonista”.

“Il progetto vincitore è stato individuato tra una serie presentata da professionisti ed è stato scelto da una commissione di professionisti”.

“E lo realizziamo questo progetto. Forse potrebbe esser questo quello che vi dà noia: il fatto che noi questa cosa alla fine la facciamo”.

