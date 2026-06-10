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Salvetti: Con il nostro lavoro politico abbiamo schiantato le opposizioni

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10 Giugno 2026

Salvetti: Con il nostro lavoro politico abbiamo schiantato le opposizioni

Livorno 10 giugno 2026 Salvetti: Con il nostro lavoro politico abbiamo schiantato le opposizioni

Salvetti rivendica i risultati dell’amministrazione: «Il nostro lavoro politico ha schiantato le opposizioni»

Un bilancio politico senza mezzi termini quello tracciato dal sindaco Luca Salvetti nel corso della conferenza stampa dedicata alla chiusura del secondo anno di mandato dopo la sua rielezione.

Nel ripercorrere l’attività amministrativa e i risultati raggiunti, il primo cittadino ha sostenuto che il lavoro svolto dalla maggioranza abbia avuto effetti significativi sugli equilibri politici all’interno del Consiglio comunale, indebolendo di fatto il fronte delle opposizioni.

«Perché il nostro lavoro e i risultati ottenuti hanno, lo dico un po’ sorridendo ma i giornalisti comprenderanno, praticamente schiantato le opposizioni in consiglio comunale», ha dichiarato Salvetti.

Secondo il sindaco, il centrodestra ha mostrato nel tempo profonde divisioni interne.

«A destra c’è stata una sostanziale situazione di tutti contro tutti», ha affermato. Una dinamica che, secondo Salvetti, avrebbe trovato la sua massima espressione «nella scelta del candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni, che decide di uscire e allontanarsi dalla linea di lavoro della coalizione del centrodestra».

Il sindaco ha poi rivolto l’attenzione anche alle forze di opposizione collocate più a sinistra della maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale, evidenziando come su numerosi temi vi sia stata una convergenza di vedute.

«Per quanto riguarda le opposizioni di sinistra, c’è stata una totale e quasi continuativa convergenza su alcune tematiche di sinistra che noi come amministrazione abbiamo messo in campo», ha spiegato.

Una sintonia che, secondo Salvetti, si sarebbe tradotta anche nei voti espressi in aula.

«Tanto da far sì che la stragrande maggioranza degli atti che arrivavano da quella parte, o che facevamo noi e che avevano questi risvolti, sono stati votati all’unanimità», ha sottolineato il primo cittadino.

Per il sindaco si tratta di un elemento da non sottovalutare nell’analisi del quadro politico cittadino.

«Questo è un dato politico estremamente importante», ha concluso.

Le dichiarazioni di Salvetti arrivano nel momento in cui l’amministrazione comunale traccia il bilancio dei primi due anni del secondo mandato, rivendicando i risultati ottenuti e indicando nella capacità di intercettare temi condivisi da ampie fasce del Consiglio uno dei punti di forza dell’azione di governo della città.

Salvetti: Con il nostro lavoro politico abbiamo schiantato le opposizioni