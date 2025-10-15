Home

15 Ottobre 2025

Livorno 15 ottobre 2025 Salvetti consegna tre pergamene di riconoscimento agli atleti livornesi saliti sul gradino più altro del podio ai Campionati del mondo di Maxibasketball in Svizzera

Il sindaco Luca Salvetti ha consegnato a Palazzo Comunale una pergamena di riconoscimento a Paolo Maltinti, a Luca Granchi e a Jacopo Stolfi per essere saliti sul gradino più altro del podio con la Nazionale Italiana M40 di pallacanestro ai Campionati del Mondo al 17° World Maxibasketball Championship tenutosi in Svizzera dal 27 giugno al 6 luglio.

Presente anche il presidente provinciale del Coni, Giovanni Giannone.

Di seguito i testi delle pergamene:

“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Paolo Maltinti – Team Manager, per l’eccezionale successo ottenuto con la Nazionale Italiana M40 di pallacanestro, Campione del Mondo al 17° World Maxibasketball Championship tenutosi in Svizzera dal 27 giugno al 6 luglio 2025.

La professionalità, la passione e la dedizione dimostrate nel guidare gli Azzurri verso questo storico traguardo sono motivo di grande orgoglio per tutta la comunità livornese”.

“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Luca Granchi – Allenatore, per aver guidato, con maestria e competenza, la Nazionale Italiana M40 di pallacanestro, Campione del Mondo al 17° World Maxibasketball Championship tenutosi in Svizzera dal 27 giugno al 6 luglio 2025. La tua brillante guida tecnica ha reso onore allo sport italiano e ha dato lustro alla città di Livorno, fucina di grandi talenti cestistici e di autentica passione per la pallacanestro”.

“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Jacopo Stolfi – Giocatore, per aver portato in alto i colori della Nazionale Italiana M40 di pallacanestro, contribuendo in modo determinante alla conquista del titolo di Campione del Mondo al 17° World Maxibasketball Championship, disputato in Svizzera dal 27 giugno al 6 luglio 2025.

Il tuo talento, il tuo impegno e il tuo spirito sportivo, ha dato lustro alla città di Livorno, fucina di grandi talenti cestistici e di autentica passione per la pallacanestro”.