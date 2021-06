Home

Sport

Basket

Salvetti consegna un pergamena all’arbitro di basket Stefano Ursi

Basket

30 Giugno 2021

Salvetti consegna un pergamena all’arbitro di basket Stefano Ursi

Martedì 29 giugno in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale

Il sindaco Luca Salvetti ha consegnato una pergamena di ringraziamento all’arbitro di basket Stefano Ursi

Livorno, 30 giugno 2021

Il sindaco Luca Salvetti ha consegnato in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale una pergamena di ringraziamento a Stefano Ursi, arbitro livornese di basket.

Stefano Ursi, ha iniziato ad arbitrare 35 anni fa e con l’inizio del nuovo anno ha festeggiato lo storico traguardo di 600 partite arbitrate in serie A2 e A1.

“La caratteristica di questi eventi è che sono improntati alla semplicità, momenti in cui il Sindaco omaggia con un piccolo pensiero chi si impegna nel mondo dello sport” ha dichiarato il Sindaco.

“A Livorno sono numerosi gli sportivi e gli allenatori che hanno raggiunto grandi risultati e ci sembra giusto che anche chi nello sport veste il ruolo più difficile, ovvero quello dell’arbitro, debba essere premiato.

Livorno ha prodotto arbitri che hanno raggiunto il top come Priami e Bergamo e Stefano Ursi non è da meno con più di 600 partite in 35 anni di carriera.

L’arbitro deve possedere una grande capacità di gestire le situazioni, sia all’interno del campo di gioco, che all’esterno, mantenendo sangue freddo e imparzialità”.

Stefano Ursi, accompagnato dai familiari, dopo aver ringraziato l’Amministrazione Comunale, ha ribadito l’importanza, per un arbitro, dell’equilibrio dentro e fuori dal campo di gara ed ha evidenziato l’importanza che una istituzione pubblica si occupi della figura dell’arbitro valorizzandola.

Il sindaco Salvetti ha voluto premiare l’arbitro livornese con una pergamena con la seguente motivazione:

“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime il più sentito ringraziamento a Stefano Ursi, per aver diretto come arbitro di pallacanestro, oltre 600 partite tra serie A2 e A1, mostrando preparazione, professionalità e carisma”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin