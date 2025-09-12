Home

Salvetti consegna una pergamena al livornese Pietro Torre, campione del mondo di sciabola a squadre

12 Settembre 2025

Il sindaco Luca Salvetti, questa mattina, nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, ha consegnato una pergamena a Pietro Torre, schermidore livornese campione del mondo di sciabola a squadre.

Questo il testo della pergamena:

“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Pietro Torre.

Hai affondato i colpi sulle pedane mondiali con grinta, tecnica e spirito di squadra, contribuendo a riportare l’Italia sul tetto del mondo dopo dieci anni. La vostra impresa a Tbilisi ha emozionato un’intera nazione: una rimonta memorabile, costruita con carattere e passione, culminata nella vittoria più importante.

Il tuo successo è motivo di orgoglio per la città di Livorno e rappresenta un esempio luminoso per tutti i giovani schermidori”.

Pietro Torre, giovane schermidore livornese, 23 anni compiuti a maggio, ha iniziato ad allenarsi nella società Fides per poi approdare alle Fiamme Oro e laurearsi campione del mondo di sciabola a squadre a Tbilisi in Georgia il 28 luglio scorso.

Presenti in Sala Cerimonie oltre al sindaco Luca Salvetti e all’atleta Pietro Torre, il presidente provinciale del Coni Giovanni Giannone, il presidente del circolo Fides Carlo Montano e in rappresentanza della Questura il commissario Gabriele Nasca.

“La scherma è la disciplina che a Livorno ha regalato medaglie e gioie – ha affermato il Sindaco – Dopo dieci anni siamo di nuovo sulla vetta più alta del podio con Pietro Torre, che oggi sono felice di premiare con una pergamena.

Con la vittoria mondiale ha dato lustro alla città di Livorno e la circolo Fides che lo ha visto crescere”.

Anche Giannone, visibilmente contento, ha ricordato che Pietro Torre viene da una delle scuole di scherma più forti al mondo e sicuramente la più medagliata.

“I tanti risultati – ha detto Giannone – sono il frutto delle tante persone che lavorano quotidianamente all’interno delle società in maniera volontaristica, per questo dico sempre che il volontariato è il punto focale del nostro movimento sportivo che riesce a produrre talenti, come Pietro che si è avvicinato alla scherma a otto anni”.

Carlo Montano ha ricordato che il Circolo Fides ha collezionato, dalla sua nascita, fino ad ora, 543 medaglie tra campionati italiani, europei, mondiali e olimpiadi.

“Per la Polizia di Stato – ha aggiunto il commissario Nasca – è un orgoglio avere questi ragazzi con noi che portano in alto il nome dell’Italia e della Polizia di Stato in tutto il mondo”.

