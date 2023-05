Home

31 Maggio 2023

Livorno 31 maggio 2023 – Salvetti consegnerà un riconoscimento per meriti sportivi all’Ads Livorno Calcio Women

Oggi, mercoledì 31 maggio, alle ore 16 in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, il sindaco Luca Salvetti conferirà una pergamena per meriti sportivi all’associazione dilettantistica Livorno Calcio Women che ha vinto il campionato di eccellenza ed è passata in serie C.

Saranno presenti oltre al sindaco Luca Salvetti, il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone, il vice presidente vicario Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd Bruno Perniconi, Paolo Pasqualetti, delegato provinciale Figc e la presidente Giada Bellandi, l’allenatore Flavio Carola e la squadra.

