22 Giugno 2023

Livorno 22 giugno 2023 – Salvetti consegnerà una pergamena per meriti sportivi alla squadra Livorno Aquatics Pallanuoto promossa in serie B

Si terrà domani, venerdì 23 giugno, alle ore 16,30 nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale, la cerimonia di conferimento di una pergamena per meriti sportivi alla squadra Livorno Aquatics Pallanuoto, promossa in serie B.

Sarà il sindaco Luca Salvetti a consegnare la pergamena agli atleti.

Questo il testo:

“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni alla squadra Livorno Aquatics. La squadra con passione, impegno e una verve tutta labronica ha affrontato ogni sfida. Ha dimostrato in ogni competizione la sua grandezza in acqua, conquistando con determinazione la promozione in Serie B nel campionato 2022 – 2023”.

