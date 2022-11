Salvetti dice no al taser: “Non glielo vogliamo dare è una scelta politica” (Video)

Home

23 Novembre 2022

Livorno 23 novembre 2022 – Salvetti dice no al taser: “Non glielo vogliamo dare è una scelta politica”

La consigliera comunale del gruppo misto, in sesta commissione ha richiesto che fosse fornito il taser in via sperimentale anche alla polizia municipale di Livorno

La proposta però non è stata accolta dall’attuale Amministrazione comunale. Il Sindaco Luca Salvetti durante il suo intervento ha premesso che “E’ una scelta politica, noi non glielo vogliamo dare”

Le motivazioni espresse dal Sindaco Luca Salvetti al suo no politico



