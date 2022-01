Home

Cronaca

Salvetti donerà una pergamena a Giulia Aringhieri campionessa nazionale di Sitting Volley e atleta paralimpica

Cronaca

10 Gennaio 2022

Salvetti donerà una pergamena a Giulia Aringhieri campionessa nazionale di Sitting Volley e atleta paralimpica

Domani, martedì 11 gennaio alle ore 12,30 in Sala Cerimonie

Livorno 10 gennaio 2022

Il sindaco Luca Salvetti donerà una pergamena di riconoscimento a Giulia Aringhieri campionessa nazionale di Sitting Volley e atleta paralimpica

Livorno, 10 gennaio 2022 – Domani, martedì 11 gennaio, alle ore 12,30 in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, il sindaco Luca Salvetti donerà una pergamena di riconoscimento a Giulia Aringhieri, campionessa nazionale di Sitting Volley e atleta paralimpica.

Saranno presenti:

Gianni Giannone, presidente provinciale Coni, Valerio Vergili, garante della Disabilità, Massimo Porciani presidente del Comitato Italiano Paralimpico, sezione della Toscana, Michela Castellani responsabile Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.

Qui di seguito il testo della pergamena:

“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime il più sentito ringraziamento a Giulia Aringhieri, campionessa della Nazionale di Sitting volley, per aver partecipato ai Giochi paralimpici di Tokyo 2020 e per essere stata eletta “Miglior muro d’Italia” ai Campionati europei in Turchia”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin