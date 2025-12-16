Home

Cronaca

Salvetti e Ferroni consegnano attestati ai neoassunti al Comune di Livorno

Cronaca

16 Dicembre 2025

Salvetti e Ferroni consegnano attestati ai neoassunti al Comune di Livorno

Livorno, 16 dicembre 2025 Salvetti e Ferroni consegnano attestati ai neoassunti al Comune di Livorno

Cerimonia questa mattina a Palazzo Comunale per dodici nuovi assunti ai quali è stata consegnata una pergamena di benvenuto. Dei nuovi dipendenti, molti dei quali già in servizio, ben undici sono stati assunti tramite procedure di mobilità.

A salutare i nuovi assunti e ad augurare loro un proficuo lavoro per la città, sono stati il sindaco Luca Salvetti e l’assessora al Personale Viola Ferroni.

“Ieri abbiamo salutato coloro che andavano in pensione dopo 35-40 anni di lavoro, oggi invece – ha dichiarato il sindaco Salvetti – andiamo a salutare le persone che entrano nella struttura comunale e diventano, ognuno nel proprio settore, un punto di riferimento del lavoro dell’Amministrazione e della volontà che abbiamo sempre espresso, sulla quale abbiamo anche lavorato tantissimo, di far crescere il livello attraverso il quale forniamo servizi al cittadino e assistenza al cittadino stesso. Nei cinque anni precedenti abbiamo assunto oltre 630 nuovi dipendenti e questo ci ha consentito da una parte di riportare il numero dei dipendenti del Comune al giusto livello rispetto a una città di 153 mila abitanti e nello stesso tempo siamo riusciti anche a fare abbassare l’età media all’interno di questo ente, passando da 58 a 52 anni; un dato estremamente significativo perché vuol dire che sono entrati tanti giovani, con ricadute positive per il livello stesso di questa Amministrazione”.

Salvetti e Ferroni consegnano attestati ai neoassunti al Comune di Livorno

“Negli anni precedenti – ha aggiunto l’assessora Ferroni – abbiamo bandito tantissimi concorsi e tantissime procedure che hanno contribuito a riportare la pianta organica del Comune di Livorno a un livello coerente con gli obiettivi che dobbiamo raggiungere per far vivere al meglio la città e, al contempo, abbiamo registrato la grande mobilità che c’è stata nel mondo della Pubblica Amministrazione e tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione. In questi anni tanti impiegati di pubbliche amministrazioni ci hanno rappresentato la volontà di essere dipendenti del Comune di Livorno anche perché la nostra Amministrazione si qualifica come un luogo all’interno del quale si può sviluppare un percorso di crescita professionale e individuale molto qualificato”.