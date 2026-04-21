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Salvetti e Garufo: “La stagione remiera è il motore dell’estate livornese”

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21 Aprile 2026

Salvetti e Garufo: “La stagione remiera è il motore dell’estate livornese”

Livorno 21 aprile 2026 Salvetti e Garufo: “La stagione remiera è il motore dell’estate livornese”

La stagione remiera torna protagonista dell’estate livornese e si conferma uno degli assi portanti della promozione turistica cittadina. A sottolinearlo sono il sindaco Luca Salvetti e l’assessore al turismo Rocco Garufo, che tracciano il bilancio di un percorso costruito negli anni e guardano con ambizione alle sfide future.

Per l’amministrazione comunale, le gare remiere rappresentano molto più di un appuntamento sportivo: sono identità, tradizione e attrattività. “La stagione remiera si conferma come elemento trainante della nostra estate ricca di eventi e della promozione della città”, evidenzia Salvetti, ricordando anche i recenti riconoscimenti ottenuti da manifestazioni simbolo come Effetto Venezia, la Notte Bianca dello Sport e Straborgo. Un percorso che, nelle intenzioni del Comune, potrebbe presto premiare anche il mondo remiero.

Il 2026 sarà un anno speciale: il Palio Marinaro compie infatti 100 anni. Un traguardo storico che l’amministrazione intende celebrare con una serie di iniziative collaterali pensate per valorizzare una tradizione profondamente radicata nella cultura cittadina. Non solo la gara dunque, ma un vero e proprio calendario di eventi che accompagneranno la ricorrenza, coinvolgendo pubblico e appassionati.

Dal punto di vista turistico, il lavoro portato avanti negli ultimi anni sembra aver dato risultati concreti. Garufo sottolinea come la strategia condivisa tra Comune e Fondazione LEM abbia contribuito a costruire un sistema di promozione efficace, capace di aumentare in modo significativo le presenze sul territorio dal 2019 ad oggi. Un trend positivo che l’amministrazione punta a consolidare ulteriormente, migliorando la qualità dell’offerta e rafforzando il legame tra eventi e territorio.

In quest’ottica, la Fondazione LEM continuerà a giocare un ruolo centrale, anche grazie alla partecipazione a fiere nazionali e internazionali e al supporto di soggetti specializzati nell’organizzazione delle gare. L’obiettivo è chiaro: trasformare sempre più la stagione remiera in un volano turistico e culturale capace di raccontare Livorno dentro e fuori i confini locali.