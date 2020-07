Home

6 Luglio 2020

Salvetti è il 5° sindaco in Italia per indice di gradimento

Livorno 6 luglio 2020 – Il nostro sindaco di Livorno, Luca Salvetti è al 5° posto in Italia tra i sindaci più graditi

A dirlo è il Sole24Ore. Oggi il quotidiano è uscito con la classifica dell’indice di gradimento dei sindaci italiani.

Luca Salvetti nonostante un calo di 2,8 punti, si è piazzato al 5° posto della classifica con un indice di gradimento del 60.5%

Il nostro primo cittadino è Il sindaco con il più alto indice di gradimento in Toscana.

In Toscana per trovare il sindaco al secondo posto, bisogna scendere la classifica fino alla posizione 35 per trovare Dario Nardella.

A seguire Nardella, sindaco di Firenze, troviamo in posizione 36 il sindaco di Massa Francesco Persiani.

Un ottimo risultato quello di Luca Salvetti che sempre secondo il Sole 24Ore è il sindaco più apptezzato della Toscana ed il 5° in Italia