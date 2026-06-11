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Salvetti e il peso dei social nel dibattito cittadino: «Le critiche strumentali arrivano da una bolla di 100-200 persone»

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11 Giugno 2026

Salvetti e il peso dei social nel dibattito cittadino: «Le critiche strumentali arrivano da una bolla di 100-200 persone»

Livorno 11 giugno 2026 Salvetti e il peso dei social nel dibattito cittadino: «Le critiche strumentali arrivano da una bolla di 100-200 persone»

Una riflessione sul clima politico cittadino e sul ruolo dei social network nel dibattito pubblico. È quella proposta dal sindaco Luca Salvetti nel corso della conferenza stampa dedicata ai primi due anni del suo secondo mandato amministrativo.

Nel tracciare un bilancio dell’attività della giunta, il primo cittadino si è soffermato anche sulle contestazioni rivolte quotidianamente all’operato dell’amministrazione, distinguendo tra le critiche costruttive e quelle che ha definito “strumentali”.

«Delle critiche strumentali perché continuative», ha esordito Salvetti. «Io dico che sono strumentali perché continuative. Nel senso che se ci fossero delle critiche dove un giorno fai la critica e il giorno dopo dici: “Guarda quanto è bella questa cosa fatta dall’amministrazione”, la critica del giorno prima assumerebbe un valore estremamente più forte».

Secondo il sindaco, la costanza e la sistematicità di alcune contestazioni rappresenterebbero l’indizio di un atteggiamento che prescinde dal merito delle singole questioni affrontate dall’amministrazione comunale.

«Mentre se le critiche sono giornaliere vuol dire che alla fine c’è un disegno chiaro che va al di là della realtà e dell’apprezzamento reale delle cose fatte», ha affermato.

Il sindaco ha quindi individuato nell’ambiente dei social network il principale luogo in cui si svilupperebbe questa forma di opposizione.

«Le critiche strumentali perché continuative su qualsiasi cosa vengono e arrivano in città da una bolla social di 100-200 persone», ha dichiarato Salvetti.

Una rappresentazione che il primo cittadino contrappone al rapporto diretto con la cittadinanza, maturato attraverso gli incontri quotidiani sul territorio.

«La città è altro, la città è quella che noi incontriamo per le strade e per le piazze e che ci dice: “Andate avanti, state cambiando Livorno, state facendo un bel lavoro”», ha spiegato.

Salvetti ha tuttavia riconosciuto anche l’esistenza di cittadini che manifestano dubbi e preoccupazioni rispetto a specifiche problematiche.

«Oppure ci fermano e ci dicono: “Ma lì, in quell’ambito, noi come facciamo?” Quella è la realtà della città», ha aggiunto.

Diversa, invece, la valutazione espressa dal sindaco sul dibattito che si sviluppa in rete.

«La bolla social è altro e purtroppo noi dobbiamo provare anche a uscirci da questa bolla social», ha osservato.

Infine, Salvetti ha concluso con una considerazione sul carattere di alcune prese di posizione online.

«C’è chi si sveglia alla mattina e dice: “Oggi cosa dico di male di Luca Salvetti, dell’amministrazione o della città di Livorno”», ha affermato il sindaco.

Parole che offrono una chiave di lettura precisa del rapporto tra amministrazione e critica pubblica, in un contesto in cui il confronto politico si sviluppa sempre più spesso anche attraverso i social network. Per Salvetti, il consenso e il dissenso che si misurano quotidianamente nelle piazze e nei quartieri rappresentano un indicatore più attendibile rispetto alle dinamiche che si consumano nel mondo digitale.

Salvetti e il peso dei social nel dibattito cittadino: «Le critiche strumentali arrivano da una bolla di 100-200 persone»