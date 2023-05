Home

Cronaca

Salvetti e Simoncini visitano la Compolab, società che opera nella progettazione 2/3D

Cronaca

17 Maggio 2023

Salvetti e Simoncini visitano la Compolab, società che opera nella progettazione 2/3D

Livorno, 17 maggio 2023 –

Il sindaco Luca Salvetti e l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini hanno visitato la Compolab, società che opera nella progettazione 2/3D nel campo dell’idraulica, dell’elettronica, nella modellazione e simulazione strutturale e fluidodinamica, nella progettazione e sviluppo software, garantendo al proprio interno tutta la filiera che va dall’idea/progetto fino alla realizzazione del prodotto/sistema.

“Stamani – ha dichiarato il sindaco Salvetti – abbiamo visitato Compolab, una delle eccellenze che hanno sede nella nostra città, che vedono imprenditori sviluppare idee e farle diventare vincenti con il coinvolgimento di tanti giovani del nostro territorio che trovano impiego dopo il percorso di studio. Nel corso dell’incontro ci hanno presentato le loro realizzazioni nel campo ingegneristico, meccanico, energetico e robotico. Questa realtà, insieme a molte altre che abbiamo visto e incontrato, saranno protagoniste ad ottobre di una vetrina dedicata ai talenti e alle eccellenze del nostro territorio”.

L’azienda, che ha sede al Picchianti, è nata nel 2010 inizialmente per produrre supporto e competenze nei confronti dell’automotive, per poi espandersi nel corso degli anni ad altri settori.

Oggi Compolab, che annovera tra i propri clienti i principali players internazionali del comparto automotive, del trasporto ferroviario, dell’energia, della difesa e dell’aerospace, conta 47 dipendenti, 20 dei quali ingegneri.

Nel corso della visita sono stati sottoposti ai due Amministratori una serie di progetti che la società sta portando avanti. Tra questi, quello relativo ad una tipologia di pannelli solari su supporto mobile che hanno la doppia capacità di seguire il sole nel suo ciclo giornaliero e allo stesso tempo di muoversi per catturare i raggi in maniera perpendicolare.

“Si tratta di una realtà importante – ha commentato l’assessore Simoncini – così come testimonia il fatto che in questo anno ha ottenuto, per una trentina di progetti di ricerca e sviluppo, finanziamenti da parte della Regione Toscana, ma anche risorse statali ed europee”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin