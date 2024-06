Home

Cronaca

10 Giugno 2024

Salvetti: “É stato premiato il modo di essere e di fare il sindaco” (video)

Livorno, 10 giugno 2024 – Passeggiata trionfale per il confermato sindaco di Livorno, Luca Salvetti:

“É un altro bellissimo momento della mia vita – commenta commosso – e del mio rapporto con la città.

Arrivare al 52% non era facile, in una città che aveva tre raggruppamenti molto forti che sicuramente andavano oltre il 15-18%. Non c’erano due poli che si confrontavano”.

La città “ha premiato un lavoro mio e di tutte le persone che erano intorno a me. Ha premiato il modo di essere e di fare il sindaco”

“io penso che il sindaco lo fai se stai in mezzo alla gente e sei disposto ogni volta a sentire i problemi delle persone; a prenderti l’applauso ma anche la critica e la richiesta di qualcosa da fare”

“io ho fatto così e questo è il premio che mi è stato dato”