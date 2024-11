Salvetti eletto di nuovo alla presidenza dell’assemblea dell’Autorità Idrica Toscana (AIT)

Home

7 Novembre 2024

Livorno 7 novembre 2024

Il sindaco Luca Salvetti quest’oggi, giovedì 7 novembre, è stato eletto di nuovo presidente dell’assemblea dell’Autorità idrica Toscana (il primo incarico lo ha ottenuto nel mese di novembre del 2022), l’ente pubblico rappresentativo di tutti i Comuni toscani, a cui sono attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del servizio idrico integrato.

L’AIT regola il funzionamento delle aziende pubbliche che erogano l’acqua ed è uno degli attori più importanti a livello del nostro territorio.

Il sindaco Salvetti sarà in carica per i prossimi tre anni.

“Un riconoscimento importante a livello regionale dopo un periodo di lavoro al servizio di una autorità idrica che continua a dimostrare di saper svolgere un ruolo strategico in Toscana sul fronte della risorsa acqua. Tre anni da affrontare con entusiasmo, equilibrio e serenità anche perché abbiamo di fronte sfide significative, a partire dal Pnrr e dai 180 milioni di euro già destinati ai nostri territori per i quali è già iniziata la fase delle visite ispettive del Ministero per valutare i progressi. Dobbiamo spingere sugli investimenti per mantenere il livello di eccellenza che la nostra regione propone a livello nazionale. Sarà importante poi saper essere punto di riferimento nella fase in cui si va verso la conclusione delle concessioni, fase in cui i gestori vivranno passaggi molto delicati. Sono certo che sapremo continuare l’ottimo lavoro soprattutto grazie alla direzione di Alessandro Mazzei e alla qualità degli uffici dell’Ait”.