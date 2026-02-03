Home

Salvetti ha incontrato il nuovo Console Onorario del Messico in Toscana

3 Febbraio 2026

Livorno 3 febbraio 2026

Il nuovo console onorario del Messico in Toscana professor Valerio Alecci è stato ricevuto dal sindaco Luca Salvetti nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale.

Valerio Alecci, che gestirà la rappresentanza consolare a Firenze, ha assunto il ruolo a novembre 2025, affiancando l’ambasciatore Genaro Lozano per promuovere la cooperazione, in particolare culturale, tra Messico e Toscana.

Il nuovo Ambasciatore del Messico in Italia è stato nominato dalla presidente Claudia Sheinbaum ed è in carica da fine 2025.

Durante il consueto scambio di doni il Sindaco, oltre al gagliardetto della città di Livorno, ha regalato al Console due edizioni di CN (Biennale e Fattori) e il Console ha donato al Sindaco un testo su Frida Kahlo.