Cronaca 3 Febbraio 2026

Salvetti ha incontrato il nuovo Console Onorario del Messico in Toscana

Livorno 3 febbraio 2026 Salvetti ha incontrato il nuovo Console Onorario del Messico in Toscana

Salvetti ha incontrato il nuovo Console Onorario del Messico in ToscanaIl nuovo console onorario del Messico in Toscana professor Valerio Alecci è stato ricevuto dal sindaco Luca Salvetti nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale. 

Valerio Alecci, che gestirà la rappresentanza consolare a Firenze, ha assunto il ruolo a novembre 2025, affiancando l’ambasciatore Genaro Lozano per promuovere la cooperazione, in particolare culturale, tra Messico e Toscana. 

Il nuovo Ambasciatore del Messico in Italia è stato nominato dalla presidente Claudia Sheinbaum ed è in carica da fine 2025. 

Durante il consueto scambio di doni il Sindaco, oltre al gagliardetto della città di Livorno, ha regalato al Console due edizioni di CN (Biennale e Fattori) e il Console ha donato al Sindaco un testo su Frida Kahlo. 

 

Minicorso Fisar 11 Febbraio 2026
2026 EKOM_MAZZINI_OLANDESI_3_X_2
Inassociazione
Banner Aamps