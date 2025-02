Home

Salvetti: i lavori pubblici stanno andando avanti ovunque

21 Febbraio 2025

Livorno 21 febbraio 2025

Lavori pubblici a Livorno, il sindaco Luca Salvetti dichiara: “I lavori previsti e progettati stanno andando avanti ovunque, in una città oggetto di una profonda trasformazione”

Decollano i lavori e l’intervento per la nuova casa di comunità in via Ernesto Rossi

Chiccaia, inizio montaggio strutture in legno

La Darsena Europa sta prendendo forma

Demoliti i Tre Ponti, pronti ad accogliere il nuovo ponte

Completamento di diversi tratti della pavimentazione di via Grande, nuova illuminazione e inizio della posa nei tratti con colorazione di terra.