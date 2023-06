Home

Salvetti: "Il maltempo annunciato dalla Regione per le 12 è arrivato in anticipo"

30 Giugno 2023

Salvetti: “Il maltempo annunciato dalla Regione per le 12 è arrivato in anticipo”

Livorno 30 giugno 2023

Il Sindaco comunica: “Il fronte temporalesco e i livelli di allerta arancione annunciati dalla Regione Toscana per le ore 12 sono giunti in anticipo

Protezione civile e polizia municipale con il CeSi Centro Situazioni sono attivi e i monitoraggi sono in corso su tutto il territorio.

Parchi e cimiteri sono chiusi, le attività educative del comune che iniziavano tutte alle 10.30 sono state sospese, abbiamo dato indicazione alle scuole medie e alle scuole superiori dove sono in corso gli esami di fine anno di procedere con chi è già nella sede di svolgimento e di avvertire invece chi doveva sostenerli più tardi di non recarsi sul posto in attesa dell’evoluzione meteo.

Si raccomanda a tutti di evitare spostamenti e di seguire le modalità di comportamento legate alle emergenze idrogeologiche che trovate su cittadino informato o sul sito del Comune di Livorno.

