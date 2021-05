Home

Salvetti inaugura la farmacia comunale (Foto) n°8

6 Maggio 2021

Salvetti inaugura la farmacia comunale (Foto) n°8

Livorno 6 maggio 2021 – Salvetti inaugura la farmacia comunale n°8

Questa mattina alla presenza del isindaco di Livorno Luca Salvetti è stata inaugurata la nuova farmacia comunale n°8

La farmacia di piazza Grande angolo via Cogorano dopo i lavori eseguiti è diventata più funzionale ma soprattutto accessibile anche ai disabili.

È stato infatti eliminato lo scalino che non permetteva l’accesso ai disabili alla farmacia aperta H24. L’accesso è stato spostato in via Cogorano.

