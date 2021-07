Home

Salvetti incontra 34 studenti bulgari in visita nel “Bel Paese”

3 Luglio 2021

Salvetti incontra 34 studenti bulgari in visita nel “Bel Paese”

Appartengono al Liceo Italiano “Atanas Dalchev” di Sofia e fanno uno scambio culturale

Il Sindaco ha incontrato un gruppo di 34 studenti bulgari in visita nel “Bel Paese”

“Sono felice e onorato per il fatto che abbiano scelto proprio Livorno fra tante belle città della Toscana”

Livorno, 3 luglio 2021

Si è detto “felice e onorato per il fatto che abbiano scelto proprio Livorno fra tante belle città della Toscana”, il sindaco Luca Salvetti, nell’incontrare questa mattina in piazza del Municipio, davanti a Palazzo Comunale, 34 studenti bulgari.

Si tratta di un primo gruppo di ragazzi del primo biennio del Liceo Italiano “Atanas Dalchev” di Sofia in Bulgaria, in visita in Toscana, accompagnati dalle docenti bulgare di Italiano Janet Borlakowa e Jordanka Antonova e dal prof. Stefano Chelini, docente di Storia e Letteratura delll’istituto Vespucci di Livorno e distaccato attualmente presso l’ambasciata d’Italia di Sofia in Bulgaria.

Ad essi si è unito anche il prof. Marco Barsacchi, docente di Storia e Letteratura Italiana all’istituto Vespucci di Livorno.

I ragazzi sono in Italia come visitatori del “Bel Paese Italia” all’interno di uno scambio culturale chiamato “Sotto il cielo di Rimini e Toscana” e sono particolarmente interessati alla Toscana, alle sue città e opere d’arte, come culla del Rinascimento italiano.

Tra le varie città e luoghi che visiteranno non poteva mancare la città di Livorno, città che dalle sue origini medicee, progressivamente in Italia e in Europa ha segnato tappe fondamentali del cammino umano in termini architettonici, giuridici, musicali, artistici e storico-culturali.

