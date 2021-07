Home

26 Luglio 2021

Salvetti incontra uno studente del Cecioni di ritorno da una esperienza ad Hong Kong

Il sindaco Luca Salvetti ha incontrato uno studente del Liceo Statale F. Cecioni al ritorno da una lunga esperienza a Hong Kong

Livorno, 26 luglio 2021 – “È stato un piacere incontrare Edoardo Casini, diciottenne cittadino livornese con un’interessante storia da raccontare. Dopo tre anni al Liceo Cecioni Edoardo è partito per finire il biennio in una scuola internazionale di Hong Kong grazie a una borsa di studio. L’istituzione che lui ha frequentato fa parte dei Collegi del Mondo Unito, un movimento che ha come obiettivo dichiarato di promuovere la pace nel mondo tramite immersioni interculturali”.

Lo racconta il sindaco Luca Salvetti, raccontando come Edoardo, circondato da giovani di oltre 60 diverse nazionalità Edoardo abbia avuto l’opportunità di ampliare le sue scelte universitarie e sia riuscito a essere l’unico italiano ammesso al corso di Economia dell’Università di Oxford, che frequenterà per i prossimi tre anni.

“Con Edoardo – dice ancora il Sindaco – abbiamo discusso delle potenzialità del percorso dei Collegi del Mondo Unito da intraprendere nell’ultimo biennio delle scuole superiori, che dà la possibilità a giovani motivati di vivere questa esperienza senza barriere e indipendentemente dalle condizioni socioeconomiche di ogni famiglia”.

“Ritengo importante – conclude il Sidnaco – valorizzare i giovani e i livornesi che, contrariamente a quanto spesso si racconta, danno prova delle loro abilità e intraprendenza fuori dalla nostra città, invito quindi i genitori e studenti di informarsi riguardo a questa esperienza dal bando recentemente uscito (https://www.it.uwc.org/) e faccio un augurio di buona fortuna a Edoardo per il suo futuro!”

