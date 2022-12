Home

Salvetti: “inizia ufficialmente il periodo delle feste di Natale”

8 Dicembre 2022

Livorno 8 dicembre 2022

Con il ponte dell’Immacolata inizia ufficialmente il periodo delle feste di Natale e fine anno.

Tutte le città, compatibilmente con la crisi energetica e le ristrettezze economiche che i comuni stanno vivendo, vogliono contribuire ad un clima festoso, colorato e illuminato che regali un po’ di magia ai cittadini grandi e piccoli e un aiuto alle attività commerciali che sono in fase di ripresa dopo il Covid. – Commenta il sindaco di Livorno Luca Salvetti che prosegue.- A Livorno il programma è variegato e lo abbiamo intitolato:

“l’Energia del Natale”

Nel mese di Dicembre fino a Befana in città avremo la Luminaria in centro e in tanti quartieri, la grande ruota panoramica e la pista del ghiaccio in Piazza della Repubblica; il Villaggio di Natale della Pro Loco a Villa Fabbricotti; gli eventi al Mercato Centrale illuminato; la grande mostra di Banksy al Museo di Città; il villaggio dei divertimenti in Piazza XX Settembre; i mercati di natale ed enogastronomico in Piazza Cavour e Fortezza Nuova; il Capodanno alla Terrazza Mascagni e tante altre iniziative.

