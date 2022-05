Home

11 Maggio 2022

Salvetti: “la cura del verde non è cosa semplice, investite altre risorse, i risultati si vedono”

Livorno 11 maggio 2022

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti interviene sulla cura del verde pubblico nella nostra città

Salvetti dichiara che curare il verde pubblico in una città grande come Livorno non è cosa semplice soprattutto nel mese di maggio.

Proprio per evitare problematiche, il sindaco e la giunta hanno lavorato riorganizzando i calendari e investendo ulteriori 200 mila euro.

E’ con orgoglio che il sindaco Luca Salvetti sottolinea “dopo la nostra riorganizzazione e ulteriori investimenti, i risultati si vedono”.

Nella foto, la cura e manutenzione su piazza Mazzini, lungomare, piazza Magenta e al giardino pubblico in via Tiberio Scali.

