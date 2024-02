Home

Salvetti lancia la sua candidatura, una Livorno con più lavoro e sicurezza ambientale

25 Febbraio 2024

Livorno 25 febbraio 2024 – Salvetti lancia la sua candidatura, una Livorno con più lavoro e sicurezza ambientale

Il sindaco uscente Luca Salvetti ha ufficialmente inaugurato la sua campagna elettorale per un secondo mandato consecutivo alla guida di Livorno. L’evento, tenutosi al Teatro Quattro Mori, ha visto la partecipazione di una folla entusiasta, dimostrando il sostegno della comunità al suo operato.

Durante il suo intervento, Salvetti ha riflettuto sul lavoro svolto durante gli ultimi cinque anni e ha delineato la visione per il futuro della città. Ha sottolineato il cambiamento positivo avvenuto a Livorno, trasformando una città arrabbiata con se stessa in una comunità più coesa e propositiva. “La forza di guardare oltre” è stata la filosofia che ha guidato la sua amministrazione, affrontando con impegno e determinazione sfide come; la pandemia, la crisi energetica, gli investimenti del Pnrr e l’accoglienza dei migranti.

Salvetti ha esposto il suo piano per il prossimo mandato, focalizzandosi sull’importanza di creare più opportunità di lavoro, garantendo sicurezza e giustizia economica per tutti i cittadini. Ha anche evidenziato l’impegno per la protezione ambientale e la sicurezza civile, puntando a una Livorno del 2030 più verde, aperta al mondo e solidale.

Inoltre, Salvetti ha ribadito l’importanza dei valori fondamentali della città, tra cui il rispetto, l’antifascismo e l’inclusione di tutte le fasce della società. Ha concluso il suo intervento esprimendo fiducia nella capacità della comunità livornese di continuare a progredire e prosperare insieme.

Presente all’evento anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Giani ha elogiato il lavoro svolto da Salvetti e ha espresso il suo sostegno alla sua ricandidatura. “Livorno ha bisogno di continuità e di leadership forte, e Salvetti incarna entrambi questi valori”, ha affermato Giani. Ha sottolineato anche l’importanza di un rapporto collaborativo tra il comune e la regione per affrontare le sfide future e ha promesso un maggiore impegno nella promozione dello sviluppo economico e sociale della città.

La presenza del presidente della Regione ha contribuito a consolidare il sostegno a Salvetti e ha evidenziato l’importanza strategica di Livorno nel contesto regionale e nazionale.

In conclusione Salvetti ha ringraziato il pubblico per il sostegno e ha invitato tutti i cittadini a unirsi a lui nella costruzione di un Livorno migliore per tutti. La campagna elettorale è appena iniziata. Ma l’entusiasmo e la determinazione di Salvetti e del suo team promettono una corsa avvincente verso il futuro della città.

