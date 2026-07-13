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Salvetti: “Livorno ha rialzato la testa e oggi guarda al futuro con orgoglio”

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13 Luglio 2026

Salvetti: “Livorno ha rialzato la testa e oggi guarda al futuro con orgoglio”

Livorno 13 luglio 2026 Salvetti: “Livorno ha rialzato la testa e oggi guarda al futuro con orgoglio”

“Livorno a testa alta” non è soltanto il titolo del dibattito che si è svolto sul palco della Festa dell’Unità, ma rappresenta anche, secondo il sindaco Luca Salvetti, l’immagine della città dopo gli anni di amministrazione del centrosinistra.

Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha spiegato il significato della frase scelta per l’incontro, collegandola al percorso intrapreso da Livorno sia sul piano politico sia su quello amministrativo.

«Il titolo lo hanno scelto gli organizzatori perché interpreta quello che è un atteggiamento: Livorno ha rialzato la testa e ora viaggia a testa alta dal punto di vista politico, con le progettualità del centrosinistra, e dal punto di vista amministrativo con tutti i lavori, tutti gli interventi e tutte le scelte che abbiamo fatto».

Salvetti ha quindi rivendicato il percorso di trasformazione che, a suo giudizio, sta interessando la città, sottolineando come il lavoro dell’amministrazione prosegua quotidianamente pur nella complessità della gestione di un capoluogo.

«Questa città è in fase di trasformazione. Noi ci impegniamo ogni giorno per continuare a trasformarla, cercando anche di affrontare le problematiche che possono emergere nella gestione di una città di 155 mila abitanti».

Il sindaco ha infine espresso soddisfazione per l’immagine che Livorno, secondo la sua valutazione, trasmette oggi anche all’esterno.

«Livorno ora è a testa alta rispetto al passato e questo lo avvertono anche, e soprattutto, coloro che ci guardano da fuori, chi ci guarda da lontano. Per me è un grande orgoglio».

Con queste parole Salvetti ha ribadito la convinzione che il lavoro svolto dall’amministrazione comunale abbia contribuito a rafforzare l’identità della città e la percezione di Livorno, indicando nella prosecuzione dei progetti in corso uno degli obiettivi dell’azione amministrativa.